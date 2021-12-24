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Son dakika haberleri! Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Son dakika haberleri! Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı
AA / Cuma Sarı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

DİYARBAKIR (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Metin Çakmaz (33) idaresindeki 06 ZMF 24 plakalı otomobil, Siverek- Diyarbakır kara yolunun 27'nci kilometresinde Faruk Evliyaoğlu (37) yönetimindeki 34 LG 4309 plakalı otomobille çarpıştı.

Zeliha Bahar Ok'un (31) kullandığı 44 ACM 439 plakalı otomobil, kaza yapan araçlara çarptı.

Sürücü Çakmaz ile otomobillerdeki Rıdvan (31), Gültaç (27), Zara (2) ve Baran Figan (5) ile kaza yerinde yaralılara yardım etmeye çalışan Serhat Bilen yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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AA / Cuma Sarı - Son Dakika Haberleri

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