Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da üzerine beton blok devrilen işçi hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberine göre Şanlıurfa'da inşaat alanında kamyondan indirilen beton blokların kayması sonucu altında kalarak ağır yaralanan Yaşar C. tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da inşaat alanında kamyondan indirilen beton blokların kayması sonucu altında kalarak ağır yaralanan Yaşar C. tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Cumartesi günü Yeşildirek Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, kamyondan indirilen beton bloklardan birinin kayması sonucu, inşaat işçisi Yaşar C.'in üzerine devrildi. Beton bloklar altından ağır yaralanan Yaşar C., ekipler tarafından kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan işçi, sabah saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaşamını yitiren İşçi Yaşar C.'in cenazesi, otopsisinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı