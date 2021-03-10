ŞANLIURFA - Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı
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ŞANLIURFA - Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı

10.03.2021 18:47 | Son Güncelleme: 10.03.2021 19:25

Şanlıurfa'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan operasyonda 21 kaşa yakalandı.

Şanlıurfa'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan operasyonda 21 kaşa yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve satışına yönelik kent genelindeki çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda merkez Haliliye ve Eyyübiye ilçelerine polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Bu kişilerin adreslerinde yapılan aramada ise 440 gram eroin, 37 gram metamfetamin, 15 sentetik hap, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

ŞANLIURFA - Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı
ŞANLIURFA - Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı
ŞANLIURFA - Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı
ŞANLIURFA - Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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