ŞANLIURFA - Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı

Dünyanın en iyi 500 üniversitesi listesine Türkiye'den sadece bir kurum girdi

Polislerin önünde diz çöküp yalvardı: Onları vurmayın, beni vurun

Sosyal medya gelirleri maaşlarını geçince istifa ettiler! Şimdi 3 milyon takipçileri var

Türkiye'nin 60 yıllık hayali için dev bir adım daha! Temelini Erdoğan ve Putin attı

Şanlıurfa'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan operasyonda 21 kaşa yakalandı.

Şanlıurfa'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan operasyonda 21 kaşa yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve satışına yönelik kent genelindeki çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda merkez Haliliye ve Eyyübiye ilçelerine polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Bu kişilerin adreslerinde yapılan aramada ise 440 gram eroin, 37 gram metamfetamin, 15 sentetik hap, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı