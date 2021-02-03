ŞANLIURFA - Uyuşturucu operasyonunda komiser yardımcısını silahla yaralayan şüpheli vurularak yakalandı

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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda komiser yardımcısını silahla yaralayan şüpheli vurularak yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Hayati Harrani Mahallesi'ndeki adrese planlı operasyon düzenlendi.

Operasyon sırasında şüpheli tarafından pompalı tüfekle ateş açılması sonucu komiser yardımcısı yaralandı.

Bunun üzerine zanlı, ekiplerce vurularak yaralı halde yakalandı.

Yaralı polis ve şüpheli, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

Adreste yapılan aramada suç aleti tüfekle 1500 uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi.

Bu arada, Vali Abdullah Erin ve İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, hastaneye giderek hayati tehlikesi bulunmayan yaralı polisi ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan