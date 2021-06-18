Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonuna 7 tutuklama

Son dakika haberler: ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 7'si tutuklandı.

ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bozova ilçesinde 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Özel Harekat ekiplerinin de destek verdiği ve bazı evlerin kapılarının koçbaşı ile kırılarak girildiği operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, 7 şüpheli çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak