Son dakika haberleri... Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonuna 7 tutuklama
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Son dakika haberleri... Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonuna 7 tutuklama

Son dakika haberi: ŞANLIURFA'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 kişi, tutuklandı.

Son dakika haberleri... Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonuna 7 tutuklama
02.07.2020 13:12 | Son Güncelleme: 02.07.2020 13:16

ŞANLIURFA'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 kişi, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Müdürlüğü ekipleri kentte uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen ekiplere operasyon düzenleyen ekipler, yaptığı aramada 4 bin uyuşturucu hap, 6 kilo esrar, 150 gram eroin, 100 gram metamfetamin ve 3 bin 25 kök Hint keneviri ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan ekipler 7 kişiyi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 


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Kaynak: DHA

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