Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı
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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı

İhlas Haber Ajansı / Şinasi İnan - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı Adliyeye çıkarılan zanlılardan 7'si tutuklandı Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı

Adliyeye çıkarılan zanlılardan 7'si tutuklandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bozova ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Özel Harekat Polislerinin de katıldığı operasyonda evlere kapılar koçbaşı ile kırılarak girildi. Operasyonda 20 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan 7 zanlı "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma" suçundan çıkarılmış oldukları mahkeme tarafından tutuklanırken 13 zanlı hakkında ise "Uyuşturucu Madde Kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Şinasi İnan

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