Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonlarında zanlı tutuklandı
Son dakika haberler: Birecik ilçesinde uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Birecik ilçesinde uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.
12-25 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 3,42 gram eroin, 18,54 gram esrar ve 26 kök hint keneviri ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan