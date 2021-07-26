Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonlarında zanlı tutuklandı
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Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonlarında zanlı tutuklandı

Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonlarında zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Birecik ilçesinde uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Birecik ilçesinde uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.

12-25 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 3,42 gram eroin, 18,54 gram esrar ve 26 kök hint keneviri ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

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