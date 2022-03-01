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Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da trafik kazası: 6 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da trafik kazası: 6 yaralı

Son dakika haber... Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

HARRAN, ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa - Akçakale karayolunun Harran ilçesi yol ayrımında yaşandı. Mehmet K.'nin kullandığı 63 FL 804 plakalı tır ile Hıdır C.'nin kullandığı 63 NH 819 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Salih C., Ayşe C., Zehra C., Şemse C., Hatice C. ve Fatma C. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından ambulansla Harran Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Şanlıurfa, Otomobil, Harran, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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