Son dakika haberleri! Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 yaralı
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Son dakika haberleri! Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 yaralı

Son dakika haberleri! Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Şanlıurfa'da minibüsün hafif ticari araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da minibüsün hafif ticari araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Akçakale karayolu üzerinde yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 YP 692 plakalı Ford marka minibüs, ışıklar bölgesinde önünde seyreden 27 BFP 07 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

Son dakika haberleri! Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 yaralı
Son dakika haberleri! Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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