Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 yaralı
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Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 yaralı

Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Karaköprü ilçesine bağlı Necmettin Cevheri Bulvarı mevkisinde meydana geldi. Sürücüleri belirlenemeyen 07 FUI 53 plakalı otomobil ile 34 PAZ 34 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 yaralı
Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 yaralı
Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 yaralı
Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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