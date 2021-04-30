Son dakika haberleri... Şanlıurfa'da toz ve gürültü kavgası kamerada

Son dakika haberi... Şanlıurfa'da eski bir binanın yıkımı nedeniyle ev ve iş yerlerinde toz ile gürültüden rahatsız olduklarını belirten kişiler ve işçiler arasında kavga çıktı.

Şanlıurfa'da eski bir binanın yıkımı nedeniyle ev ve iş yerlerinde toz ile gürültüden rahatsız olduklarını belirten kişiler ve işçiler arasında kavga çıktı. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince kent trafiğinin rahatlatılması için 27 Nisan'da 'Kızılay Meydan Projesi' kapsamında başlatılan, Ticaret ve Sanayi Odasının eski binasının yıkım çalışmaları sürüyor. Atatürk Bulvarı çevresinde ev ve iş yerleri olanlar ise yıkım sırasında toz ve gürültüden rahatsız oldukları gerekçesiyle işçilerle tartıştı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Tekme, tokat ve sopalarla birbirlerine saldıranları, çevredekiler güçlükle ayırdı. Kavga anları, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kısa süre ara verilen yıkım çalışmaları tekrar devam etti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı