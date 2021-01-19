Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da Toplum Destekli Polisler yaşlı ve engellilerin yardımına koşuyor
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Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da Toplum Destekli Polisler yaşlı ve engellilerin yardımına koşuyor

19.01.2021 16:39 | Son Güncelleme: 19.01.2021 16:42
Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da Toplum Destekli Polisler yaşlı ve engellilerin yardımına koşuyor

Son dakika gündem haberi: Şanlıurfa'da, Toplum Destekli Polislik Şube ekipleri, yaşlı ve engelli vatandaşlara yardımcı olmayı sürdürüyor.

Şanlıurfa'da, Toplum Destekli Polislik Şube ekipleri, yaşlı ve engelli vatandaşlara yardımcı olmayı sürdürüyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşın yardımına koşan ekipler, Sarayönü Caddesi'ndeki merkez PTT ve ATM önlerinde maaş, para çekme, yatırma gibi işlemlerinde yaşlı ve engellilere yardımcı oluyor.

Özellikle okuma ve yazma bilmeyen yaşlı ve engellilerin ihtiyacını gören ekipler, daha sonra onları evlerine uğurluyor.

Ekipler, yoğunluğun olduğu caddeleri gezerek, bankamatiklerde sıraya giren vatandaşları da maske ve sosyal mesafe konusunda bilgilendiriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

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