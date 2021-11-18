Son dakika haberleri! Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/YPG operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı - Haberler
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Son dakika haberleri! Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/YPG operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı

AA / Eşber Ayaydın - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/YPG operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda bir şüpheli yakalandı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, terör örgütü PKK/ Ypg'ye yönelik operasyonda bir şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/YPG içerisinde geçmişte faaliyet gösterdiği belirlenen Suriye uyruklu İ.B'nin ilçe kırsalında olduğunu tespit etti.

İ.B. ekiplerce düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

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AA / Eşber Ayaydın - Son Dakika Haberleri

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