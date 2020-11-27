Son dakika haberleri... Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 8 gözaltı
27.11.2020 17:11 | Son Güncelleme: 27.11.2020 17:14
Son dakika haberlerine göre Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik bazı adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.
Ekipler, adreslerde yaptıkları aramada, çok sayıda dijital materyal ele geçirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme