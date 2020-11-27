Son dakika haberleri... Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 8 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri... Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 8 gözaltı

27.11.2020 17:11 | Son Güncelleme: 27.11.2020 17:14
Son dakika haberleri... Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 8 gözaltı

Son dakika haberlerine göre Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik bazı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Berat Albayrak bir görevinden daha istifa etti! İşte yerine getirilen isim
Berat Albayrak bir görevinden daha istifa etti! İşte yerine getirilen isim
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni korona tedbirleri için sinyali verdi: Mecburuz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni korona tedbirleri için sinyali verdi: Mecburuz
Öldü diye morga konan kişi, atardamarı kesilince çığlık atarak hayata döndü
Öldü diye morga konan kişi, atardamarı kesilince çığlık atarak hayata döndü

Ekipler, adreslerde yaptıkları aramada, çok sayıda dijital materyal ele geçirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme

İlgili Haberler

Son dakika haberleri | Ankara'da PKK/KCK/PYD terör örgütüne yönelik operasyonda 21 gözaltı kararı
Son dakika haberleri | Ankara'da PKK/KCK/PYD terör örgütüne yönelik operasyonda 21 gözaltı kararı
Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı
Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı
Ankara'da PKK/KCK/PYD terör örgütüne yönelik operasyonda 21 gözaltı kararı
Ankara'da PKK/KCK/PYD terör örgütüne yönelik operasyonda 21 gözaltı kararı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Meral Akşener Devlet Bahçeli Alaattin Çakıcı Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Enes Batur İrem Derici Bülent Ersoy İbrahim Büyükak
Spor Samatta Okan Buruk Mert Günok Deniz Türüç Malcolm Thomas
Tüm Haberler Türk Kasım Adana Malatya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 8 gözaltı - Şanlıurfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.11.2020 17:16:32. #1.15#
title