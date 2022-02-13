Son dakika haberleri... ŞANLIURFA'DA TEFECİLİK OPERASYONU: 5 TUTUKLAMA - Haberler
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Son dakika haberleri... ŞANLIURFA'DA TEFECİLİK OPERASYONU: 5 TUTUKLAMA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberleri... ŞANLIURFA'da, 18 iş yerine düzenlenen operasyonda 'tefecilik' iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı.

ŞANLIURFA'da, 18 iş yerine düzenlenen operasyonda 'tefecilik' iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki 18 iş yerine 'tefecilik' yapıldığı iddiasıyla baskın düzenledi. Arama yapılan iş yerlerinde; çok sayıda farklı pos cihazı, kredi kartı, tapu, çek defterleri ile evrak ele geçirildi. Malzemelere el koyan polisin gözaltına aldığı 11 şüpheli, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika haberleri... ŞANLIURFA'DA TEFECİLİK OPERASYONU: 5 TUTUKLAMA

Son dakika haberleri... ŞANLIURFA'DA TEFECİLİK OPERASYONU: 5 TUTUKLAMA

Son dakika haberleri... ŞANLIURFA'DA TEFECİLİK OPERASYONU: 5 TUTUKLAMA

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Kaçakçılık, Güncel, Haberler

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