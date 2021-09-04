Şanlıurfa'da taşlı sopalı miras kavgası kamerada
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Şanlıurfa'da taşlı sopalı miras kavgası kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'da taşlı sopalı miras kavgası kamerada Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde kardeşlerin taşlı, sopalı miras kavgası kameraya yansıdı.

Şanlıurfa'da taşlı sopalı miras kavgası kamerada

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde kardeşlerin taşlı, sopalı miras kavgası kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kavga, Haliliye ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında 18 yıllık miras davası nedeniyle husumet bulunan A.D. ile ablası G.Ç. ve kız kardeşi H.A. telefonda tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.D. eşi ve çocuklarını da yanına alarak önce köydeki ablasının evine, ardından da kent merkezindeki kız kardeşi H.A.'nın evine taşlı sopalı saldırı gerçekleştirdi. Mirastan pay istememesi için kız kardeşine tehditler savurduğu öne sürülen ağabey A.D., bina kapısında içeri giremeyince taş ve soplarla evin camları ile park halindeki otomobile zarar verdi. Cep telefonu kameralarına da yansıyan kavga, komşuların ve polisin araya girmesiyle son buldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'da taşlı sopalı miras kavgası kamerada
Şanlıurfa'da taşlı sopalı miras kavgası kamerada
Şanlıurfa'da taşlı sopalı miras kavgası kamerada
Şanlıurfa'da taşlı sopalı miras kavgası kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Şeyhanlı

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