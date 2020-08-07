Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da tarım işçilerinin minibüsü devrildi: 1 ölü, 25 yaralı Son dakika güncel haberine göre ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, tarım işçilerinin taşındığı minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 25 kişi de yaralandı.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, tarım işçilerinin taşındığı minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 25 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Hasırlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İlçe merkezinden kırsal mahalledeki arazilere tarım işçisi taşıyan Ramazan Tayboğa yönetimindeki 44 AAV 185 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Minibüsün hurdaya döndüğü kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan 26 kişi, sağlık görevlilerince ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan İbrahim Küçük (15), yaşamını yitirdi. Küçük'ün cansız bedeni, morga konuldu. Kaza haberini duyan tarım işçilerinin yakınları ise hastaneye akın etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, minibüs sürücüsü Ramazan Tayboğa'nın (19) ehliyetinin olmadığı belirtildi.

Kaynak: DHA