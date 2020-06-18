Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
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Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Son dakika güncel haberi... Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda bir evde 157 parça tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen obje ele geçirildi.

Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
18.06.2020 15:55 | Son Güncelleme: 18.06.2020 16:55

Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda bir evde 157 parça tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen obje ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Eyyübiye ilçesinde bir kişinin evinin bodrum katında kaçak kazı yaptığı bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 7 yüzük, 3 sikke, 1 bakır tas, 3 heykel, 2 bakır ibrik, 141 obje ile 3 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 30 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Kaçak kazı yaptığı ileri sürülen şüpheli M.S'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ele geçirilen objeler, Şanlıurfa Arkeoloji Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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