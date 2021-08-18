Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da su tankına düşen çocuk hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberine göre Şanlıurfa'da su tankına düşen çocuk yaşamını yitirdi.

Şanlıurfa'da su tankına düşen çocuk yaşamını yitirdi.

Eyyübiye ilçesi Atatürk Mahallesi'nde ikamet eden 6 yaşındaki Bahri Direk, dengesini kaybederek evlerinin bahçesinde bulunan 10 metre derinliğindeki su tankına düştü.

Yakınları tarafından bulunduğu yerden çıkarılan ve Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan küçük çocuk kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş