Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı
02.02.2021 13:45 | Son Güncelleme: 02.02.2021 13:48
Gelen son dakika haberlerine göre Şanlıurfa'da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenen kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenen kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, N.C'nin sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığını tespit etti.
Zanlı, evine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
Şüphelinin evindeki aramada, dijital materyaller ele geçirildi.
Zanlı, sağlık kontrolünden sonra işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş