Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı

Gelen son dakika haberlerine göre Şanlıurfa'da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenen kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenen kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, N.C'nin sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığını tespit etti.

Zanlı, evine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Şüphelinin evindeki aramada, dijital materyaller ele geçirildi.

Zanlı, sağlık kontrolünden sonra işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş