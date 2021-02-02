Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı
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Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı

02.02.2021 13:45 | Son Güncelleme: 02.02.2021 13:48
Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı

Gelen son dakika haberlerine göre Şanlıurfa'da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenen kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenen kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, N.C'nin sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığını tespit etti.

Zanlı, evine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Şüphelinin evindeki aramada, dijital materyaller ele geçirildi.

Zanlı, sağlık kontrolünden sonra işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

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