Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek kaçak avlanan 4 kişi yakalandı

Gelen son dakika haberine göre Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen kaçak avlanırken yakalanan 4 kişi hakkında işlem yapıldı.

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen kaçak avlanırken yakalanan 4 kişi hakkında işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Müdürlüğü ekiplerince merkez Eyyübiye ve Karaköprü ile Siverek ilçeleri kırsalında yapılan kontrollerde 4 kişinin kaçak avcılık yaptığı tespit edildi.

Jandarma ekiplerinin desteğiyle yakalanan şahısların yanında bulunan yarı otomatik ve tekli kırma av tüfekleri ile öldürülmüş bir kuşa el konuldu.

Ekipler tarafından şahıslara idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan