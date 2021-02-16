Son dakika haberi: Şanlıurfa'da otomobil silahlı saldırı: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi: Şanlıurfa'da otomobil silahlı saldırı: 1 yaralı

16.02.2021 17:13 | Son Güncelleme: 16.02.2021 18:04

Son dakika haber: - Şanlıurfa'da otomobil silahlı saldırı: 1 yaralı Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde aracında silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

- Şanlıurfa'da otomobil silahlı saldırı: 1 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde aracında silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Yusufpaşa Mahallesinde meydana geldi. Mahallede bulunan otoparktan 63 M 4968 plakalı hafif ticari aracıyla çıkan A.S. kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce açılan ateş sonucu yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan A.S. tedavi altına alındı. Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son dakika haberi: Şanlıurfa'da otomobil silahlı saldırı: 1 yaralı
Son dakika haberi: Şanlıurfa'da otomobil silahlı saldırı: 1 yaralı
Son dakika haberi: Şanlıurfa'da otomobil silahlı saldırı: 1 yaralı
Son dakika haberi: Şanlıurfa'da otomobil silahlı saldırı: 1 yaralı
Son dakika haberi: Şanlıurfa'da otomobil silahlı saldırı: 1 yaralı
Son dakika haberi: Şanlıurfa'da otomobil silahlı saldırı: 1 yaralı
Son dakika haberi: Şanlıurfa'da otomobil silahlı saldırı: 1 yaralı
Son dakika haberi: Şanlıurfa'da otomobil silahlı saldırı: 1 yaralı
Son dakika haberi: Şanlıurfa'da otomobil silahlı saldırı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR ŞEYHANLI

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Bülent Turan Osman Kavala Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz İrem Derici Aleyna Tilki
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Aykut Kocaman Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kar Kaza Milli Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Şanlıurfa'da otomobil silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.2.2021 18:04:10. #1.16#
title