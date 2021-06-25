Son dakika haber... Şanlıurfa'da silahlı kavga: 5 yaralı
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Son dakika haber... Şanlıurfa'da silahlı kavga: 5 yaralı

Son dakika haber... Şanlıurfa'da silahlı kavga: 5 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Şanlıurfa'da boşanma aşamasında olan çiftin ailelerinin silahlı kavgasında 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da boşanma aşamasında olan çiftin ailelerinin silahlı kavgasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kavga, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, boşanma aşamasında olan çiftin aileleri arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. 5 kişinin yaralandığı kavga nedeniyle bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 3 yaralıyı ambulansla Haran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürürken 2 yaralı ise araçla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Son dakika haber... Şanlıurfa'da silahlı kavga: 5 yaralı
Son dakika haber... Şanlıurfa'da silahlı kavga: 5 yaralı
Son dakika haber... Şanlıurfa'da silahlı kavga: 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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