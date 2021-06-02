Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı
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Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı

Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı
Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Şanlıurfa'nın Siverek ve Haliliye ilçelerinde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Siverek ve Haliliye ilçelerinde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Siverek ve Haliliye ilçelerinde bazı kişilerin silah kaçakçılığı yaptığını tespit etti.

Ekipler, belirledikleri kırsal mahallelerdeki iki adrese operasyon düzenledi.

Ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 5 av tüfeği, bir uzun namlulu tüfek, 3 tabanca ile bu silahlara ait 135 mermi ve 5 şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın

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