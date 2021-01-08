Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da sigara kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan sürücü tutuklandı
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Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da sigara kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan sürücü tutuklandı

08.01.2021 09:07 | Son Güncelleme: 08.01.2021 09:10
Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da sigara kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan sürücü tutuklandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde gümrük kaçağı 5 bin 500 paket sigara ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde gümrük kaçağı 5 bin 500 paket sigara ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucunda gümrük kaçağı sigara bulunduğunu tespit ettikleri bir aracı durdurdu.

Ekiplerce araçta yapılan aramada, 5 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan araç sürücüsü A.K, sağlık kontrolünün ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

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