Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü Son dakika gelişmesine göre Şanlıurfa'da seyir halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Şanlıurfa'da seyir halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa-Viranşehir kara yolunun 8. kilometresinde İsmail T'nin kullandığı 07 NLG 85 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Aracını yol kenarına park eden sürücü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yangını yaklaşık bir saatlik çalışmayla söndürdü.

Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA