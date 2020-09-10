Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika gelişmesine göre Şanlıurfa'da seyir halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
10.09.2020 13:21 | Son Güncelleme: 10.09.2020 13:24

Şanlıurfa'da seyir halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa-Viranşehir kara yolunun 8. kilometresinde İsmail T'nin kullandığı 07 NLG 85 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Aracını yol kenarına park eden sürücü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yangını yaklaşık bir saatlik çalışmayla söndürdü.

Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

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Kaynak: AA

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