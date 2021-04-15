Son dakika haberleri! Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Son dakika haber... Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Remazan Arıkan'ın kullandığı 63 YY 584 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolu 74. kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü Arıkan, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Birecik Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü