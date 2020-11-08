Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

08.11.2020 21:55 | Son Güncelleme: 08.11.2020 21:58
Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Bir son dakika haberine göre Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Sait Keser yönetimindeki 42 ESM 20 plakalı otomobil, Siverek-Diyarbakır kara yolu Mehmetçik Kavşağı'nda, Sinan Kaya (21) idaresindeki plakasız motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosikletin sürücüsü Kaya ağır yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan Sinan Kaya, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaya'nın cenazesi morga kaldırılırken, kazayı haber alan yakınları hastanede yoğunluk oluşturdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı

İlgili Haberler

Son dakika haberleri: Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Son dakika haberleri: Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da yerel gazetecinin motosikletinin çalınma anı kamerada
Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da yerel gazetecinin motosikletinin çalınma anı kamerada
Son dakika haber... Şehitlik duvarına çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Son dakika haber... Şehitlik duvarına çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Murat Kurum Meral Akşener Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Özge Özder Orhan Veli Burak Özçivit İkbal Gürpınar
Spor Can Bartu Ali Şansalan Eddie Newton Josef De Souza Malcolm Thomas
Daha Fazla Ölü Kasım Joe Biden Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Diyarbakır
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.11.2020 21:59:35. #1.15#
title