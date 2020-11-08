Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
08.11.2020 21:55 | Son Güncelleme: 08.11.2020 21:58
Bir son dakika haberine göre Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Sait Keser yönetimindeki 42 ESM 20 plakalı otomobil, Siverek-Diyarbakır kara yolu Mehmetçik Kavşağı'nda, Sinan Kaya (21) idaresindeki plakasız motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosikletin sürücüsü Kaya ağır yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan Sinan Kaya, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaya'nın cenazesi morga kaldırılırken, kazayı haber alan yakınları hastanede yoğunluk oluşturdu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı