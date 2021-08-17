Son dakika haberleri! Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı çocuk öldü
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Son dakika haberleri! Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı çocuk öldü

Son dakika haberleri! Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı çocuk öldü
Anadolu Ajansı / Yasin Dikme - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

A.K'nin kullandığı 06 FB 2910 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Hilvan karayolunun 44'üncü kilometresinde yolun karşısına geçmeye çalışan Suriyeli Halil Halil'e (7) çarptı.

Olay yerinde hayatını kaybeden Halil'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme

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