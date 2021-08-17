Son dakika haberleri! Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı çocuk öldü
Son dakika haberler... Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.
A.K'nin kullandığı 06 FB 2910 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Hilvan karayolunun 44'üncü kilometresinde yolun karşısına geçmeye çalışan Suriyeli Halil Halil'e (7) çarptı.
Olay yerinde hayatını kaybeden Halil'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme