Son dakika haberleri! Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 63 SA 577 plakalı otomobil, Hilvan ilçesi kırsalındaki İlhan Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada sürücü ve otomobilde bulunan 2 çocuğun da arasında olduğu 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş