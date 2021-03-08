Son dakika haberleri! Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı
08.03.2021 10:59 | Son Güncelleme: 08.03.2021 11:02
Son dakika haberleri: Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 63 SA 577 plakalı otomobil, Hilvan ilçesi kırsalındaki İlhan Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada sürücü ve otomobilde bulunan 2 çocuğun da arasında olduğu 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş