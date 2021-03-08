Son dakika haberleri! Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı
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Son dakika haberleri! Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

08.03.2021 10:59 | Son Güncelleme: 08.03.2021 11:02
Son dakika haberleri! Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

Son dakika haberleri: Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 63 SA 577 plakalı otomobil, Hilvan ilçesi kırsalındaki İlhan Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada sürücü ve otomobilde bulunan 2 çocuğun da arasında olduğu 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

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