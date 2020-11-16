Son dakika haberleri! Şanlıurfa'da otomobil ile tır çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Bir son dakika haberine göre Şanlıurfa'da otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Şirvan Türk idaresindeki 63 ABM 553 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Mardin kara yolunun 52. kilometresinde İsmail Hacı Bina yönetimindeki 63 K 4674 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Türk ile yanında bulunan Zekiye Yelda Öztürk, Selman Türk ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Harran Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan Zekiye Yelda Öztürk (42) yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralılardan Selman Türk'ün de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan