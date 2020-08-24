Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da orman yangını büyümeden kontrol altına alındı
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Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da orman yangını büyümeden kontrol altına alındı

Gelen son dakika haberine göre Şanlıurfa'da orman yangını büyümeden kontrol altına alındı Şanlıurfa'da çıkan orman yangını, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden kontrol altına alındı.

24.08.2020 13:36 | Son Güncelleme: 24.08.2020 14:08

Şanlıurfa'da orman yangını büyümeden kontrol altına alındı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da çıkan orman yangını, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle Şanlıurfa - Mardin kara yolundaki otluk alanda çıkan yangın, Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesindeki ormanlık alana sıçradı. Kuru ot ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yükselen alevlere müdahale için bölgeye Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını büyümeden kontrol altına aldı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da orman yangını büyümeden kontrol altına alındı

Kaynak: İHA

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