Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da orman yangını büyümeden kontrol altına alındı Son dakika haberi... Şanlıurfa'da çıkan orman yangını, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden kontrol altına alındı.

Şanlıurfa'da çıkan orman yangını, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle Şanlıurfa - Mardin karayolundaki otluk alanda çıkan yangın, Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesi'ndeki ormanlık alana sıçradı. Kuru ot ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yükselen alevlere müdahale için bölgeye Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını büyümeden kontrol altına aldı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA