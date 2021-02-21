Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da minibüste 3 ceset bulundu (2)
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Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da minibüste 3 ceset bulundu (2)

21.02.2021 17:12 | Son Güncelleme: 21.02.2021 17:16
Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da minibüste 3 ceset bulundu (2)

Bir son dakika haberine göre BALIK AVLAMAK İÇİN GÖL KENARINDA KAMP KURMUŞLARBozova'ya bağlı kırsal Buğdayhüyük Mahallesi'ndeki Atatürk Barajı Göleti'nin kenarında bulunan panelvanda ölü bulunan Kamuran İzol (12), Mustafa Kılıç (47) ile Hayriye Albers'in (50) cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

BALIK AVLAMAK İÇİN GÖL KENARINDA KAMP KURMUŞLAR

Bozova'ya bağlı kırsal Buğdayhüyük Mahallesi'ndeki Atatürk Barajı Göleti'nin kenarında bulunan panelvanda ölü bulunan Kamuran İzol (12), Mustafa Kılıç (47) ile Hayriye Albers'in (50) cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Ölümleriyle yakınlarını yasa boğan 3 kişinin hafta sonu kısıtlaması nedeniyle gölette balık avına gittikleri öğrenildi. Göl kenarında kamp kuran Mustafa Kılıç'ın dini nikahlı eşi Hayriye Albers ile kadının ilk eşinden olan kızı Kamuran İzol'un balık pişirdikleri mangalı ısınmak için minibüse koydukları ve uyuduktan sonra sızan karbon monoksit gazından zehirlendikleri belirlendi.


Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da minibüste 3 ceset bulundu (2)
Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da minibüste 3 ceset bulundu (2)
Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da minibüste 3 ceset bulundu (2)
Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da minibüste 3 ceset bulundu (2)
Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da minibüste 3 ceset bulundu (2)
Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da minibüste 3 ceset bulundu (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

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