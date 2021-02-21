Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da minibüste 3 ceset bulundu (2)

Bir son dakika haberine göre BALIK AVLAMAK İÇİN GÖL KENARINDA KAMP KURMUŞLARBozova'ya bağlı kırsal Buğdayhüyük Mahallesi'ndeki Atatürk Barajı Göleti'nin kenarında bulunan panelvanda ölü bulunan Kamuran İzol (12), Mustafa Kılıç (47) ile Hayriye Albers'in (50) cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.