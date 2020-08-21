Son dakika haberleri! Şanlıurfa'da Kovid-19 tedbirleri denetiminde 392 bin 400 lira ceza kesildi Son dakika gelişmesine göre Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 38 işletme ile 321 kişiye 392 bin 400 lira ceza uygulandı.

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 38 işletme ile 321 kişiye 392 bin 400 lira ceza uygulandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 önlemlerine yönelik denetimler sürdürülüyor. Kent merkezinde ekiplerin dün yaptığı uygulamada maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 321 kişi ve 38 işletmeye 364 bin 50 lira ceza yazıldı. Karantina tedbirine rağmen ikametgahlarını terk ettikleri belirlenen 9 kişiye de 28 bin 350 lira ceza uygulandı. Kaynak: AA