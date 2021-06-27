Son dakika haberleri... Şanlıurfa'da kaza: 1 yaralı
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Son dakika haberleri... Şanlıurfa'da kaza: 1 yaralı

Son dakika haberleri... Şanlıurfa'da kaza: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Adıyaman karayolunun Bozova ilçesi yakınlarında yaşandı. Hamidiye Cansu Y.'nin kullandığı 63 ACO 790 plakalı volskwagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yol kenarındaki direğe çarptıktan sonra ters dönen aracın sürücüsü yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Bozova Devlet Hastanesine götürdü. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Son dakika haberleri... Şanlıurfa'da kaza: 1 yaralı
Son dakika haberleri... Şanlıurfa'da kaza: 1 yaralı
Son dakika haberleri... Şanlıurfa'da kaza: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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