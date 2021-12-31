Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da kaçak bahis operasyonunda 8 tutuklama

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında kent genelindeki 15 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı, 21 kişiye idari para cezası uygulandı.

Adreslerde yapılan aramada 12 gram esrar, 9 uyuşturucu hap, ruhsatsız av tüfeği, 2 tabanca, 8 kesici alet, kupon yazıcı makinesi, senet, 2 bin 650 lira ve birçok dijital materyal ele geçirildi.

Öte yandan operasyon kapsamında, yasa dışı bahis gerçekleştirildiği belirlenen 4 iş yeri mühürlendi, 57 banka hesabına tedbir konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı, 3 kişi ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

AA / Yasin Dikme - Son Dakika Haberleri

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