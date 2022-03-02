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Son dakika haberi... Şanlıurfa'da "joker" operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Edinilen son dakika haberine göre Şanlıurfa'da "joker" operasyonu ŞANLIURFA Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde başkasının yerine SRC Belgesi Sınavına giren ve buna aracılık eden şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da "joker" operasyonu

ŞANLIURFA Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde başkasının yerine SRC Belgesi Sınavına giren ve buna aracılık eden şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Akçakale Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından 26 Şubatta düzenlenen SRC Belgesi sınavına girmesi gereken adayların yerine joker olarak tabir edilen 6 şahsın girdiği tespit edildi. Gözaltına alınan şahıslar emniyete götürülürken devam eden çalışmalarda olayla bağlantıları olduğu tespit edilen ve aralarında sürücü kursu sahibi ile kurs çalışanlarının da bulunduğu 9 şüpheli daha gözaltına alındı. Toplam 15 şüpheli hakkında adli işlem yapılarak adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili gerçekleştirilen aramalarda sahte olarak düzenlenmiş kimlik belgeleri ile sınava giriş belgeleri ele geçirildi.

Son dakika haberi... Şanlıurfa'da joker operasyonu

Son dakika haberi... Şanlıurfa'da joker operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Kaçakçılık, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Haberler

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