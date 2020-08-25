Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da isot hasadı programı düzenlendi
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Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da isot hasadı programı düzenlendi

Son dakika haberleri: Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, çiğköftenin "lezzet iksiri" olarak kabul edilen ve Şanlıurfa'nın dünya mutfağına kazandırdığı en önemli yöresel tescilli ürün olan İsot için hasat programı düzenledi.

Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da isot hasadı programı düzenlendi
25.08.2020 12:30 | Son Güncelleme: 25.08.2020 12:33

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, çiğköftenin "lezzet iksiri" olarak kabul edilen ve Şanlıurfa'nın dünya mutfağına kazandırdığı en önemli yöresel tescilli ürün olan İsot için hasat programı düzenledi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Büyükşehir Belediyesine ait Akçakale Fidanlığında 10 dönümlük alanda yerli tohumla yetiştirilen isotun tarlada hasadına katıldı. Maske, sosyal mesafe kurallarına uygun düzenlenen isot hasadında tarlada isot toplayan Başkan Beyazgül, hasadın hayırlı olmasını diledi, çiftçilere bol ve bereketli bir yıl geçirmeleri temennisinde bulundu.

Beyazgül, "Eşsiz bir tarih laboratuvarı ve açık hava müzesi olan Şanlıurfa, GAP ile birlikte daha da yükselen önemli bir tarım üretim havzasıdır. İlk defa tarım bu topraklarda yapılmıştır ve Dünyaya ilk buğday tohumu Şanlıurfa'dan yayılmıştır. "Bereketli Hilal" bölgesinde yer alan, Mezopotamya'ya can suyu olan Fırat Nehrinin serin sularıyla beslenen Şanlıurfa'nın bereketli ovaları, kendine özgü iklimi ve verimli topraklarıyla tarım alanında Ülkemizin ihtiyacını önemli bir ölçüde karşılamaktadır. Şanlıurfa Mümbit ovalarında "Üzümün, fıstığın, pamuğun, Birecik patlıcanının, Karacadağ pirincinin, Buğdayın, mısırın yetiştiği önemli bir tarım şehridir" dedi.

"İsot her Urfalının sofrasını günün üç öğünü süsleyen tescilli üründür"

Şanlıurfa'nın 2019 yılı verilerine göre 113 bin 803 ton isot üretimiyle Türkiye'nin en çok isotun üretildiği kent olduğunun altını çizen Beyazgül, "Eylül ve Ekim ayında hemen hemen her aileyi 'isot çıkarma' diye tabir ettiğimiz bir tatlı telaş sarar. Jeopolitik konumu nedeniyle birçok medeniyete ev sahipliği yapan Şanlıurfa, mutfak kültürü olarak da birçok lezzet barındırmaktadır. Çiğkötfenin "lezzet iksiri" olarak kabul edilen İsot Şanlıurfa'nın Dünya mutfağına kazandırdığı en önemli yöresel ürünüdür. Hasadımızın hayırlı olmasını diler, çiftçilerimize bol ve bereketli bir yıl dilerim" şeklinde konuştu.

Düzenlenen isot hasadına Başkan Beyazgül'ün yanı sıra ev sahibi Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Karaköprü Belediye Başkan Vekili Mustafa Korkmaz, Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ahmet Kaytan, AK Parti Grup Başkan Vekili Faruk Bayuk, AK Parti Akçakale İlçe Başkanı İbrahim Yıldık, Harran İlçe Başkanı Mahmut Özyavuz, Haliliye ilçe Başkanı Süleyman Aksu, Karaköprü İlçe Başkanı Sait Ağan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcı Selami Yıldız, daire başkanları ve diğer davetliler katıldı.

Yetiştirdiği isotları dezavantajli ailelere dağıtacak

Bu yıl ilk defa Büyükşehir Belediyesine bağlı Akçakale Fidanlığında Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekiplerince 10 dönümlük alanda ekilen ve yetiştirilen isotun ilk hasadı yapıldı. Hasada katılan Başkan Beyazgül, Büyükşehir'in imkanlarıyla yetiştirilen isotların belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere eşit olarak dağıtılması talimatını verdi. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İHA

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