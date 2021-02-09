Son dakika haberleri... Şanlıurfa'da iş makinesinin çarptığı kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iş makinesinin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, R.T. idaresindeki iş makinesi, kırsal Divan Mahallesi'nde arazide taş temizlerken geri manevra yaptığı sırada Esat Altundal'a (55) çarptı.

Ağır yaralanan Altundal, 112 Acil Servis ekiplerince önce Siverek Devlet Hastanesi, daha sonra Şanlıurfa'daki bir hastaneye kaldırıldı. Altundal, müdahalere rağmen kurtarılamadı.

İş makinesi sürücü R.T. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı