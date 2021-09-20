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Son dakika haberleri! Şanlıurfa'da iki otomobili kundaklayan terör örgütü üyesi tutuklandı

AA / Müslüm Etgü - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Şanlıurfa'da iki otomobili kundaklayan terör örgütü üyesi tutuklandı

Gelen son dakika haberine göre Şanlıurfa'da iki otomobilin kundaklanması eylemini gerçekleştirdiği tespit edilen terör örgütü PKK üyesi tutuklandı.

Şanlıurfa'da iki otomobilin kundaklanması eylemini gerçekleştirdiği tespit edilen terör örgütü Pkk üyesi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG'nin faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesi amacıyla İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleriyle başlattığı koordineli çalışma devam ediyor.

Bu kapsamda 18 Eylül'de merkez Eyyübiye ilçesinde 2 otomobilin kundaklanması olayını terör örgütü PKK adına gerçekleştirdiği belirlenen zanlı gözaltına alındı.

Zanlının ifadesinde, terör örgütünden almış olduğu talimat ile eylemi gerçekleştirdiğini kabul ettiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı tutuklandı.

AA / Müslüm Etgü - Son Dakika Haberleri
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