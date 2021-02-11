Son dakika haberleri! Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Son dakika haberler: Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, henüz sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 42 RR 194 plakalı otomobil ile 34 JN 8482 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Akçakale kara yolunun Eyyüp Nebi Mahallesi yakınlarında çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, çevredeki vatandaşların da yardımıyla otomobillerden çıkarılarak 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede yaklaşık yarım saat ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş