Son dakika haberleri... Şanlıurfa'da iki kardeşini bıçaklayan kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa'da, 2 kardeşini bıçaklayan kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Eyyübiye ilçesi Süleymaniye Mahallesi'nde, kardeş olan Ahmet, Mehmet ve Erdal Ş. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet Ş, kardeşleri Ahmet ve Erdal'ı bıçakla yaraladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine yaralı kardeşler, 112 Acil Servis ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından Mehmet Ş, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan