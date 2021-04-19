Son dakika haberleri... ŞANLIURFA'DA, İHTİYAÇ SAHİPLERİNE SICAK YEMEK DAĞITIMI (((
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Son dakika haberleri... ŞANLIURFA'DA, İHTİYAÇ SAHİPLERİNE SICAK YEMEK DAĞITIMI (((

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre ŞANLIURFA'da Ramazan ayının gelmesiyle birlikte dar gelirli aileler başta olmak üzere koronavirüs tedavisi gören, sokağa çıkamayan kimsesiz, hasta ve yaşlı vatandaşların evlerine günlük sıcak yemek dağıtımı yapıyor.

ŞANLIURFA'da Ramazan ayının gelmesiyle birlikte dar gelirli aileler başta olmak üzere koronavirüs tedavisi gören, sokağa çıkamayan kimsesiz, hasta ve yaşlı vatandaşların evlerine günlük sıcak yemek dağıtımı yapıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Haliliye Belediyesi bünyesine bağlı aşevlerinde usta aşçılar tarafından özenle hazırlanan 3 çeşit yemek sefertaslarına konularak, mobil araçlarla kimsesiz, hasta ve yaşlı vatandaşlar evlerine teslim ediliyor. Yemekler, hasta ve yaşlıların yiyebileceği özellikte yağ, şeker ve tuz oranları ölçülü şekilde hazırlanıyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi kendi sosyal tesislerinde hijyenik ortamda yaptığı etli pide, pilav üstü et, patlıcanlı kebap, tatlı, içecekten oluşan iftar menüsü her gün 4 bin ailenin evlerine teslim ediliyor. Aynı şekilde Haliliye Belediyesi ekiplerince tespit edilen 706 aileye günlük 3 bin 248 kişilik yemek dağıtımı sorunsuz gerçekleştiriliyor. Restoran yemeklerini andıran iftar menüleri Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerince, sefertaslarına konulan yemekler mobil araçlarla ihtiyaç sahibi ailelerin kapılarına teslim ediyor. İftarlarını 3 çeşit sıcak yemekle açan vatandaşlar belediye yetkililerine teşekkür ettiler.

Son dakika haberleri... ŞANLIURFA'DA, İHTİYAÇ SAHİPLERİNE SICAK YEMEK DAĞITIMI (((
Son dakika haberleri... ŞANLIURFA'DA, İHTİYAÇ SAHİPLERİNE SICAK YEMEK DAĞITIMI (((
Son dakika haberleri... ŞANLIURFA'DA, İHTİYAÇ SAHİPLERİNE SICAK YEMEK DAĞITIMI (((
Son dakika haberleri... ŞANLIURFA'DA, İHTİYAÇ SAHİPLERİNE SICAK YEMEK DAĞITIMI (((

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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