Son dakika haberleri... Şanlıurfa'da ihtiyaç sahibi çocuklara bayram hediyesi

Son dakika haber: Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren kadın destek merkezlerinde üretilen kıyafetler ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren kadın destek merkezlerinde üretilen kıyafetler ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde 26 kadın destek merkezinde giyim kursunda eğitim gören kursiyerler, kumaş kesiminden dikimine kadar her evresinde el emeklerini kattıkları ürünleri özenle hazırlayarak ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının yüzünü güldürüyor.

Kadınların ev ekonomisine katkı sağlamaları için hizmete sunduğu kadın destek merkezlerinde eğitim gören kadınlar, el emeği göz nuruyla yaptıkları kıyafetleri Kurban Bayramı'nda çocuklara bayramlık olarak hediye etti.

Sosyal belediyecilik kapsamında çalışmalar yürüten Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından kadın destek merkezlerinde verilen kurslardan faydalanan kadınlar, ürettikleri kıyafetleri çocuklara ulaştırarak bu bayram çocuklara bayram sevinci yaşattı.

???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme