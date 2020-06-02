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Son dakika haberleri... Şanlıurfa'da halı sahalar yeniden hizmet vermeye başladı

Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında 16 Mart tarihinde kapatılan halı sahalar, normalleşme sürecinde yeniden hizmet vermeye başladı.

Son dakika haberleri... Şanlıurfa'da halı sahalar yeniden hizmet vermeye başladı
02.06.2020 14:00 | Son Güncelleme: 02.06.2020 14:03

Şanlıurfa'da korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında 16 Mart tarihinde kapatılan halı sahalar, normalleşme sürecinde yeniden hizmet vermeye başladı.

Tüm Türkiye'de 16 Mart tarihinde korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında halı sahalar kapatılmıştı. 1 Haziran normalleşme süreci ile yeniden hizmet vermeye başlayan halı sahalarda yüzler gülmeye başladı. Futbolseverler özlem duydukları halı sahalara dönerek top koşturdu.

Özlem duyduğu futbola normalleşme sürecinin ilk gününden itibaren arkadaşları ile halı sahada maç tutarak giderdiklerini belirten Ali Aslan, "Uzun bir süredir halı sahaların açılmasını bekliyorduk. Normalleşme süreci ile açıldığı ilk gün saha tuttuk. Arkadaşlar güzel bir maç yaptık. İnşallah başlangıç iyi olur. Bir an önce bu korona virüs salgınının da etkisini kaybetmesini bekliyoruz. Yeni sürecin hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

Halı saha işletmecisi Halil Demir ise, "Yeniden iş başı yaptık. Uzun bir süredir halı sahamız kapalıydı. Açıldığı için mutluyuz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" ifadelerini kulandı.

Öte yandan, normalleşme sürecinde açılan halı sahalarda soyunma odaları, duş alanları tedbir amaçlı kapalı tutulacak. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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