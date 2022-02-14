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Son dakika haberleri! Şanlıurfa'da FETÖ operasyonunda 16 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika 3. sayfa haberi... Şanlıurfa'da FETÖ operasyonunda 16 gözaltıŞANLIURFA Şanlıurfa'da terör örgütü FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda aralarında avukat, doktor, öğretmen ve polis memurunun bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da FETÖ operasyonunda 16 gözaltı

ŞANLIURFA Şanlıurfa'da terör örgütü FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda aralarında avukat, doktor, öğretmen ve polis memurunun bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında avukat, doktor, öğretmen ve polis memurunun bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son dakika haberleri! Şanlıurfa'da FETÖ operasyonunda 16 gözaltı

Son dakika haberleri! Şanlıurfa'da FETÖ operasyonunda 16 gözaltı

Son dakika haberleri! Şanlıurfa'da FETÖ operasyonunda 16 gözaltı

İhlas Haber Ajansı / Bekir Şeyhanlı - 3. Sayfa

Fetullahçı Terör Örgütü, Terör Örgütü, Şanlıurfa, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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