Son dakika haberleri... Şanlıurfa'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü Son dakika haberi: Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Uğur Küçükgergerli idaresindeki 02 FK 063 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun 54. kilometresinde kontrolden çıktı.

Yolun kenarındaki taşa çarpması sonucu devrilen otomobilde yaralanan sürücü ile yanındaki Harun Maral, 112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan müdahalelere rağmen sürücü Küçükgergerli, hayatını kaybetti.

Kaynak: AA