Son dakika haberleri... Şanlıurfa'da devrilen iş makinesinin altında kalan 2 kişi öldü
Son dakika haberine göre Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iş makinesinin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
16.08.2020 19:41 | Son Güncelleme: 16.08.2020 19:56
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iş makinesinin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Akçakale-Suruç kara yolunun Edabey Mahallesi mevkisinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen iş makinesi devrildi.
Kazada aracın altında kalan İhsan Arslan (50) ile Semih Kaçmaz (27) ağır yaralandı.
Yaralılar, kaldırıldıkları Suruç Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.
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Kaynak: AA